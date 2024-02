Sanremo 2024 | top e flop seconda serata

seconda serata di Sanremo 2024 : Giorgia co-conduttrice in Dior, Amadeus in blu e qualche trovata pop. I La Sad si presentano con Ama in versione ... ()

I cambi d'abito di Giorgia nella sua serata da co-conduttrice al Festival di Sanremo 2024: ecco i vestiti indossati da Giorgia Todrani all'Ariston il 7 febbraio ...Emozione Allevi: "Cosa darei per suonare davanti a 15 persone". Poi si supera, ed è standing ovation Giovanni Allevi regala emozioni a Sanremo 2024 con un intenso monologo in cui racconta la malattia ...Quindici gli artisti in scaletta nella seconda serata, ognuno dei quali presentato da un collega in gara. Co-conduttrice della serata Giorgia: tight nero, pantaloncini corti e stivali neri, camicetta ...