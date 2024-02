Sanremo 2024 | top e flop prima serata Da Mengoni a Ghali e Annalisa | voti e commenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) – Laditra alti e bassi. I momenti top eall'Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni. – Ibrahimovic risolve la pratica della successione di Amadeus: "Se ti vedo stanco chiedo il cambio, qui fuori c'è la fila di conduttori, la panchina è lunga". Fiorello lo supera: "Pensati libero, questo è l'ultimo". – Loredana Bertè e la sua autobiografia rock fanno breccia: "sono pazza di me/sì perché mi sono odiata abbastanza/ti dicono basta sei pazza e poi/ poi ti fanno santa". L'Ariston non tributa la standing. Noi sì. – Fiorella Mannoia non ha intenzione di cedere ai millennials l'esclusiva del Fantae punta decisa a lasciare un segno nella gara parallela: piedi scalzi e fiore all'orchestra. – Federica Brignone non legge i saluti a Sofia Goggia previsti sul gobbo elettronico. Il pubblico vede. Ma forse davvero la colpa non è sua, il tempo dellakolossal con 30 cantanti in gara (e svariati ospiti) stringe e dall'intervento sparisce anche la promozione di Milano-Cortina. – Angelina Mango dedica il debutto all'Ariston al padre Pino, il teatro si emoziona. Ma è solo un preludio rispetto a quello che vedremo venerdì quando l'artista porterà sul palco un brano del papà scomparso. – Il vestito di Clara, laad uscire sul palco, nonostante la bellezza del tessuto a specchio, con la vita con anello rischia l'effetto secchione condominiale. Ma la performance e la bellezza compensano l'ironia dello stilista. – Amadeus non riconosce il presidente di Rai Cinema Nicola Claudio. Sarà perché in Rai ci sono troppi dirigenti di cui non si riconosce qual è il nome e quale il cognome (c'è anche l'ad Roberto Sergio in sala). – L'Alieno che accompagnaè vestito meglio di lui (il pezzo è un dialogo tra il cantante e un extraterreste, dove il primo cerca di spiegare al secondo come sta messa casa sua, cioè il mondo, cioè male). – L'abbondanza di total look causata probabilmente dal Fanta(Mannoia,, Mahmood, tra gli altri) raggiunge il livello 'album Fabbriano' su Diodato, pure protagonista di una grande performance sul palco. – L'emozione mette a dura prova il Marcococonduttore che tentenna in qualche passaggio dei siparietti comici con Amadeus. Recupera con l'autoironia e con la presentazione di Diodato che gli "fa stranissimo". E quando canta l'Ariston gli perdona tutto.