Sanremo 2024 | seconda serata | scaletta e voto da casa Ospiti | John Travolta e il cast di Mare fuori che parla di violenza di genere

Sanremo, 7 feb. (askanews) - Dopo la prima esplosiva performance sul palco dell'Ariston, "Un ragazzo una ragazza" è già un fenomeno: ecco il video del flashmob che arriva direttamente da Sanremo, che ...SANREMO – Scatta la seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Stasera sul palco dell’Ariston Amadeus sarà affiancato da Giorgia in veste di co-conduttrice. Tra gli ospiti c’è grande attesa per il ...Scaletta seconda serata, i 30 big in gara si sono esibiti ieri all'Ariston con i loro brani per il Sanremo 2024. Dopo 5 ore di diretta abbiamo un podio tutto al femminile con ...