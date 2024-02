SANREMO 2024 | SECONDA SERATA | SCALETTA CANTANTI | OSPITI D’ONORE | GIORGIA AFFIANCA AMADEUS

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)si è ancora una volta superato inaugurandocon il miglior share dal 1995. Una formula perfetta che non ha avuto mai un momento di noia grazie ad un susseguirsi ritmato di canzoni per tutti i gusti e le età. Conduzione briosa, dinamica, senza lungaggini e molto sciolta. Come immaginare il Festival senza? Adrequesta sera c’è una delle più belle voci della musica italiana,. Dopo l’ottima prova di Marco Mengoni tocca a leire, il conduttore che è rimasto il ragazzo di Radio Deejay degli anni ’80, e con lui lo straordinario Fiorello. Come immaginare il Festival senza? Per ora non vedo alternative. Buona visione e buona musica con ...