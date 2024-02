Sanremo 2024 | seconda serata | i 15 artisti che si esibiscono

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ecco i 15che si esibiranno nelladel Festival di, gli altri presenteranno Nella conferenza stampa delladel Festival diAmadeus e Giorgia, sorteggiando, svelano i 15che si esibiranno e gli altri che presenteranno i brani in gara.– Ordine di esibizione e presentatori Alfa Annalisa BigMama Clara Dargen D’Amico presentato da Diodato Emma Marrone Fred De Palma presentato da Ghali Gazzelle Geolier Il Volo Irama Loredana Bertè presentata da Sangiovanni Mahmood presentato da Alessandra Amoroso Renga e Nek The Kolors

La prima serata di Sanremo è andata, i 30 big in gara si sono esibiti ieri all'Ariston con i loro brani per il Sanremo 2024 . Dopo 5 ore di diretta ... (leggo)

Stasera si esibiranno 15 artisti in gara e verranno di nuovo annunciate le prime cinque posizioni in classifica (wired)

