Sanremo 2024 | seconda serata | cosa succederà sul palco | scaletta e ospiti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dopo il debutto record in termini di share e ascolti della prima, il Festival disi avvia al suo secondo appuntamento. Immancabile un commento a caldo del conduttore e direttore artistico Amadeus: “Voglio fare un applauso alla musica perché questi risultati ci sono grazie alla musica e ai cantanti, che vorrei ringraziare. E grazie a Marco Mengoni, che è stato bravissimo. Come ho detto, ho scelto degli amici, delle persone che stimo, che hanno una storia e a tutti dico grazie Ovviamente, un ringraziamento speciale va a mio fratello, Rosario Fiorello, che è come sempre geniale, fantastico, bellissimo”. “Con Viva Rai2… Vivaè stata una festa incredibile per cui la gente è rimasta in piazza colombo e davanti all’Ariston fino alle quattro del mattino. Unaveramente mai ...