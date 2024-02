Sanremo 2024 | seconda serata al via | Giorgia con Amadeus | Allevi e John Travolta ospiti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 15 cantanti in gara stasera, la scaletta delle esibizioni: apre Fred De Palma, chiude Clara Al via ladi. Ad accompagnare stavoltasul palco dell'Ariston è, co-conduttrice di oggi. 15 su 30 i cantanti pronti ad esibirsi, accompagnati per l'occasione dagli altri 15 colleghi in gara che andranno in