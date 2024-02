Sanremo 2024 | se al Festival suona il corno di Giogiò

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) inviato aTrattori sì, trattori no, la terra dei cachi. Nell?attesa di sciogliere l?ardua sentenza (per ora è arrivata come avanguardia la mucca Ercolina) il...

Trenta canzoni sono tantissime, se il livello non è altissimo (e non lo è) forse l’attenzione dovrebbe essere salvata da intermezzi ben fatti, da ... (open.online)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sanremo 2024 giorno per giorno: ospiti, cantanti, conduttrici – Tutti i vincitori e l’albo ... (oasport)

PUTIGNANO - Il Revival Party ha dato il via alla 630esima edizione del Carnevale di Putignano. (in foto Jo squillo) ...L’AQUILA – Un tour di interviste e appuntamenti a Sanremo per il nostro Simone Cocciglia, a corollario di un anno di lavoro molto intenso e ricco di soddisfazioni: dalla finale del Premio De Andrè ...In giornata, la nona di protesta, la delegazione partirà alla volta di Sanremo dove sarà ospitata sul palco del festival della musica italiana. Infatti i manifestanti hanno accettato l’invito del ...