Sanremo 2024 | retroscena e palco | tutto sul festival della canzone La diretta della seconda serata

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Al via questa sera, mercoledì 7 febbraio, ladeldi. Ad aprire la kermesse fuori dall’Ariston Amadeus e Fiorello Dopo il Prima, si apre la kermesse con il siparietto tra Amadeus e Fiorello. A sorpresa arriva Ruggiero Del Vecchio, il “nonno” di Viva Rai2. Poi l’annuncio del conduttore sul televoto: stasera votano il pubblico e la giuria delle radio. A presentare il collega in gara è Ghali che annuncia l’esibizione di Fred De Palma con “Il cielo non ci vuole”. La Sad annunciano invece Renga e Nek con “Pazzo di te”. Sularriva Giorgia, co-conduttrice di questa, che canta “E poi” a trent’anni dalla sua esibizione a ...

(ANSA) - SANREMO, 07 FEB - "Non siamo più giovani vecchi, ma vecchi giovani". Il Volo torna a Sanremo, dopo la vittoria nel 2015 e il terzo posto del 2019, e lo fa per mostrare la sua nuova identità. ...07 feb 2024 - Le recensioni delle canzoni e delle performance: i voti di Rockol in sala stampa per la classifica.Un inizio di serata completamente inatteso. Amadeus, accompagnato dal suo compagno d'avventura Fiorello, si è fatto inquadrare ...