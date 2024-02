Sanremo 2024 | quale squadra di Serie A vince al Festival

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)è iniziato e dopo la prima serata sta già monopolizzando le discussioni in Italia:è la più tifata tra gli artisti in gara? Chirà questa edizione deldi? È ovviamente ancora presto per dirlo, visto che la kermesse sanremese è appena iniziata, ma intanto possiamo provare a dirvi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Vincitore del talent di Maria de Filippi mostra la sua disapprovazione per la classifica dei brani di Sanremo stilata dai giornalisti Ieri è andata in onda la prima puntata del 74esimo Festival della ...Sanremo, 7 feb. (askanews) - Marco Mengoni si riprende l'Ariston, ad un anno di distanza dalla vittoria del Festival di Sanremo con "Due Vite", è tornato in veste di co-conduttore della prima serata a ...Sanremo 2024 sarà il Festival delle prime volte per tanti artisti in gara, da Ghali che era salito sul palco dell'Ariston in qualità di ospite a Geolier, passando per Angelina… Leggi ...