Sanremo 2024 | prima serata | lo stile è nel dettaglio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Via, partiti! Martedì 6 febbraio è andata in scena ladella 74esima edizione del Festival di. In un Ariston agghindato a festa, si sono susseguiti i trenta cantanti in gara. Tra un brano e l’altro, abbiamo assistito ai siparietti di Amadeus con Marco Mengoni, vincitore nel 2023 e co-conduttore per il gran debutto di quest’anno. Si ascoltano le canzoni e… si guardano i look. Tanti i dettagli insoliti, moltissimi i top brand: la gara è anche a colpi di. Unghie, fiocchi, trecce e… orsetti I Ricchi e PoveriNon è una novità: aè ila fare la differenza. Tra tanta concorrenza, bisogna trovare il modo di stupire. Ci è riuscita BigMama, steccata in un lungo abito nero di Lorenzo Seghetti. A spiccare sono le lunghissime unghie nere con dettagli 3D. ...