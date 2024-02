Sanremo 2024 | prima serata | i 7 momenti più iconici

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)è ufficialmente iniziato, e anche quest’anno ha regalatofin dal primo appuntamento. Vero e proprio mattatore dellaè stato Marco Mengoni, chiamato da Amadeus nell’inedito ruolo di co-conduttore, vesti in cui alla fine il cantante di Ronciglione si è trovato perfettamente a suo agio. “In verità sento di non essermi mai staccato da, come se mi fossi addormentato un secondo e sono ancora qua”, sono state le sue parole in sala stampa, durante la conferenza di presentazione. E in effetti, dopo la vittoria dello scorso anno con Due vite, Mengoni ha dimostrato di che il palco dell’Ariston è davvero la sua seconda casa; ripropone i pezzi con cui ha trionfato, la canzone dello scorso anno e L’essenziale, con cui vinse esattamente dieci anni ...