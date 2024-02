Sanremo 2024 | perché Fiorella Mannoia si è vestita da sposa e perché tutti hanno scelto abiti neri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) È iniziato ieri sera il Festival di, la kermesse canora che per cinque giorni vedrà 30 cantanti sfidarsi con i loro brani inediti per aggiudicarsi, nella serata di sabato 10 febbraio, la vittoria finale. Ieri sera per il quinto anno consecutivo, Amadeus ha confermato il suo talento, affiancato per l’occasione da Marco Mengoni, per la prima volta in veste di co-conduttore. Ma a stupire, tra, in questa prima serata diè stata, la cantante romana che è tornata sul palco dell’Ariston con il brano Mariposa. Terza artista a esibirsi in questa prima serata di Festival,ha incantatonon solo con la sua voce, ma anche con l’abitoper la performance. ...