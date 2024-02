Sanremo 2024 | pagelle prima serata | Angelina e Annalisa favorite | Bertè monumento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ledelladel Festival di. La 74esima edizione del Festival della canzone italiana ha preso il via con l’esibizione di tutti i trenta cantanti in gara. Marco Mengoni: voto Sposaci. Bello, bravo, carismatico. Sposaci tutti e tutte. Sposa tutta l’Italia. Sei l’anello di congiunzione fra noi e il “tante care cose”. Grazie di tutto a prescindere. Clara 'Diamanti grezzi': voto Tequila e guaranà, guaranà. Ricorda molto la canzone di Elodie e in alcuni momenti anche ‘Due’, della stessa Elodie. L’obiettivo è ambizioso, ma il compito lo porta a casa. Rompe il ghiaccio dellae non è facile, se la cava bene. Sangiovanni 'Finiscimi': voto Hanno ucciso le farfalle. Ecco, se in una sua precedente canzone non volavano farfalle stavolta son proprio ...