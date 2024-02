Sanremo 2024 | pagelle look seconda serata | Mahmood da sogno 9 | John Travolta iconico 10 | Angelina Mango pensati zingara 5

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)di: Giorgia co-conduttrice in Dior, Amadeus in blu e qualche trovata pop. I La Sad si presentano con Ama in versione "punk" sulla giacca, Dargen D'Amico...

L'attore, super ospite della seconda puntata, fa impazzire il Festival e l'Italia: tutte le ironie, i meme e gli sfottò sul web ...Riflettori puntati sulla seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ricca di ospiti che promettono fuochi d'artificio in quanto a stile e glamour. Ma non tutti sono come Irama nel ...La decisione di Jannik Sinner di non partecipare in qualità di ospite alla 74esima edizione del Festival di Sanremo continua in qualche modo a far parlare con Amadeus che, secondo i social, potrebbe ...