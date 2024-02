Sanremo 2024 | pagelle della seconda serata | cantanti e canzoni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraiodel Festival di, ledei. Chi sale e chi scende rispetto ai votiprima. Fred De Palma, ‘Il cielo non ci vuole’ – 6 Presentato da Ghali, il signore del reggaeton rispetto alla primaappare meno scatenato, quasi più formale. A fine esibizione si concede di far guadagnare dei punti ai suoi seguaci del Fanta. Ottima tecnica vocale, ma il pezzo stenta, forse perché lontano dalle sue sonorità. Nek e Renga, ‘Pazzo di te’ – 6 Annunciati da quei punkSad, i due rispetto alla primasi cercano di più. In confronto alla prima performance, però, appare evidente che la voce ...

“E’ il quarto anno che ci ospitate, grazie al Festival di Sanremo, grazie alla Rai e grazie Ama, il mondo olimpico vi è molto grato, sarà un grande evento”, ha detto Malagò CANTANTI IN GARA – Questo l ...Sanremo 2024, la cronaca in diretta della seconda serata del Festival La cronaca minuto per minuto della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, in diretta dal Teatro Ariston Nuovo appuntamento c ...Il video in questione, assente al link di riferimento nella sezione Sanremo 2024 del sito Rainews, è stato poi ripristinato, così come l'aggiornamento della diretta della prima conferenza stampa di ...