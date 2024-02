Sanremo 2024 | nuovo allarme bomba | denunciato un 52enne

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) –. Dopo la prima serata del Festival, è’ stato individuato e, grazie a una indagine lampo della Polizia l’uomo che questa mattina con una telefonata anonima aveva indicato la presenza di un ordigno esplosivo all’interno del teatro Ariston, sede del Festival. Le indagini, condotte dal Commissariato diinsieme alla locale Squadra mobile, hanno portato a un, con interessi nell’ambiente musicale, che dovrà rispondere di procurato. Rintracciato nel suo domicilio e messo alle strette dagli investigatori, ha ammesso immediatamente le proprie responsabilità e spiegato di aver agito per motivi di acredine con l’organizzazione della manifestazione canora. Due giorni fa, nella serata di lunedì, un altroaveva portato all’evacuazione di Villa Nobel, dove era in corso un evento con la partecipazione di quasi tutti i cantanti che partecipano al Festival. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

