Sanremo 2024 | Mr Rain dedica la sua “Due altalene” a Giada e Alessio | uccisi dal papà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Mesenzana (Varese) – C’è un filo invisibile che unisce in questo momento Mesenzana e: Mr, uno dei trenta cantanti in gara, hato la sua canzone “Due” a, 13 anni e 7 anni, i due bambini a cui il padre due anni fa, nel marzo 2022, ha tolto la vita.amavano una canzone di Mr, “Fiori di Chernobyl”, la mamma Luana Vivirito conserva un audio in cui il piccolocanta quella canzone che un anno fa, durante la cerimonia in loro ricordo in paese, i compagni di classe hanno intonato toccando il cuore della comunità di Mesenzana, che continua a essere stretta alla mamma. Ieri Mrha scritto un post su Instagram: “Ti senti sospeso a ...