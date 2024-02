Sanremo 2024 | Mengoni salva dalla Noia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Luci spente e un solo grido: Marco. È, al centro del palco dell’Ariston ad aprire con il suo monologo sulla musica, la 74° edizione del Festival di. Un respiro profondo. Per non impazzire, come canterebbe qualcuno. Perché trae gli italiani è un po’ una lunga storia d’amore. Poi entra lui: Amadeus. Mattatore della kermesse con le sue giacche che da cinque anni mettono a dura prova pixel e diottrie. Il segno della croce prima di portarsi al centro del palco. Un bacio al figlio, e si parte. “è una bellissima festa, un rito collettivo che fa ballare e cantare un intero Paese”. Ama - come ormai lo chiama tutta Italia sa il fatto suo. Inizia alle 20.50 così il Festival, si conclude —- alle XX. È il violino della vincitrice diGiovani, Clara, a dare il via alla ...