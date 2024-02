SANREMO 2024 L’outfit di Geolier è stato ideato dal giovane stylist Raffaele Morlando

(ANSA) - SANREMO, 07 FEB - "Quando non c'è più certezza del futuro, bisogna vivere più intensamente il presente. È come se avessi strappato alla mia fine una manciata di anni e voglio viverli più inte ...Prenderà il via questa sera, in diretta su Rai 1, la seconda puntata del Festival della Canzone Italiana, Sanremo 2024.Sin dall’annuncio dei concorrenti in gara a Sanremo 2024 – qui scaletta del 7 febbraio – è balzata subito all’occhio la presenza di nomi papabili per la vittoria in folto ...