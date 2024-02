Sanremo 2024 | “Loredana sai che hai avuto una standing ovation?” e la risposta della Bertè è spiazzante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Prima nella classificasala stampa al termineprima serata del Festival diha intenzione di scalare anche un’altra classifica: quella del Fanta. Il gioco che appassiona i seguacikermesse vede i cantanti in gara guadagnare e perdere punti in base a quel che fanno-dicono-indossano sul palco. E laa quanto pare è interessata a questa competizione parallela. “Haiuna” le dice Ema Stokholma che la ospita in radio dopo la performance. “Sì? Si sono alzati?” chiede lei, “Quanti punti sono al Fanta? Amadeus l’ho abbracciato come vedi”, facendo riferimento al fatto che anche l’abbraccio al conduttore vale ...