Sanremo 2024 | Loredana Bertè prima in classifica | la top 5

Non mancano le sorprese alla fine della prima serata di Sanremo 2024 . Al termine della puntata Amadeus e Marco Mengoni hanno mostrato la top 5 della ... (leggo)

Sanremo 2024 - se al Festival suona il corno di Giogiò

inviato a Sanremo Trattori sì, trattori no, la terra dei cachi. Nell?attesa di sciogliere l?ardua sentenza (per ora è arrivata come avanguardia la ... (ilmattino)