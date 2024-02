Sanremo 2024 | Loredana Bertè | Angelina Mango e Annalisa sul podio della prima serata

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) È iniziata la “settimana santa sanremese”. Il FestivalCanzone Italiana è arrivato alla sua 74esima edizione e per la quinta volta è condotto da Amadeus, quest’anno affiancato nella co-conduzione per ladal vincitore dello scorso Festival di, Marco Mengoni. In diretta su raiuno da Martedì 6 febbraio a Sabato 10 febbraio ogni sera a partire dalle 20.40, o disponibili sempre su raiplay.it. Apre il Festival un emozionato Mengoni che annuncia che tra poco ascolteremo tutte le ben 30 canzoni in gara, le ameremo o non ci piaceranno, alcune magari ci entreranno nel cuore o ci faranno riflettere particolarmente o le urleremo a squarciagola in qualche concerto; insomma faranno parte delle nostre vite. Laad esibirsi è Clara, con “Diamanti grezzi”, già conosciuta come attrice di ...