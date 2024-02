Sanremo 2024 | lo strappo di Fiorello e la gaffe Rai di Amadeus | la prima serata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L'emozione di Marco Mengoni al suo esordio da co-conduttore, il ritorno a sorpresa di Zlatan Ibrahimovic, laassoluta di una sciatrice sul palco dell'Ariston e la commozione della mamma di Giogiò Cutolo che ha coinvolto l'intero teatro. Scorre via così ladel 74esimo, tra rimandi a festival passati con gag die Marco Mengoni che dopo le polemiche dello scorso anno per il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, sdogana il bacio collettivo distribuendo in platea il 'preserbacino', per baciarsi senza toccarsi le labbra e subito dopo averlo sperimentato con la moglie di, Giovanna, ha poi esclamato: "Tutti i baci hanno gli stessi diritti". A rompere il ghiaccio di una lunghissimaè stata Clara, che in un tubino argentato si scioglie lungo l'intera ...