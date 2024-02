Sanremo 2024 | l’emozione di Giovanni Allevi | “Torno a suonare in pubblico dopo 2 anni” – Video

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio,(Adnkronos) –è "emozionatissimo" aprima di partecipare come ospite alla seconda serata del Festival. Il compositore da 2è assente dalle sceneessere stato colpito da un mieloma. "Sono superconcentrato per questa sera, suonerò di nuovo il pianoforte davanti a unquasi 2di assenza dalle scene a causa delle terapie", dice in sala stampa. "Sono emozionatissimo. E' un breve saluto, che bello vedervi… Volevo ringraziare molti di voi per aver accompagnato la mia vicenda artistica e umana con parole, riflessioni e pensieri di grande profondità e sensibilità. Grazie davvero", dice. "Sono superconcentrato per questa sera, suonerò di nuovo il pianoforte davanti a unquasi 2di assenza dalle scene a causa delle terapie. Avrò anche la possibilità anche di lasciarvi una riflessione sul tema delicatissimo della malattia che direttamente o indirettamente coinvolge molti di noi. Eseguirò Tomorrow, un brano che ho scritto durante i ricoveri per le terapie". — [email protected] (Web Info)