Sanremo 2024 | le pagelle di canzoni e cantanti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 6 febbraio– Prima serata del Festival di, ledei. Clara, ‘Diamanti grezzi’ - 6,5 L’attrice di Mare fuori apre la serata. Parte incerta, poi si riprende appena all’orchestra si affianca un arrangiamento urban con cui si esprime al meglio. Andrà forte in radio. Sangiovanni, ‘Finiscimi’ – 7 Una ballad fuori dal genere che l’ha reso famoso, tanto da sembrare un brano di Calcutta. Un pezzo pop sincero, moderno ed efficace, che mette in scena un artista maturo. Fiorella Mannoia, ‘Mariposa’ – 6 Al suo stile ormai collaudatissimo aggiunge delle sonorità latineggianti, con cui canta l’orgoglio dell’essere donna. Si prende il palco con esperienza e grinta, senza rischiare troppo. Italian singer Fiorella Mannoia performs on stage at the Ariston theatre during the ...

Sanremo 2024 pagelle look della prima serata: Annalisa in reggicalze (7), Mannoia Pronovias (5), Bertè Alice rock (8) ...Molto "vivaci" i The Kolors, in gara in questa edizione del Festival di Sanremo. Il gruppo guidato dal napoletano Antonio "Stash" Fiordispino è salito sul palco dell'Artison per cantare "Un ragazzo ...L'Ariston si prepara a riabbracciare Giovanni Allevi: dopo due anni di assenza e di cure per un mieloma multiplo, il compositore salirà sul palco per tornare ad esibirsi al pianoforte. «Sarà ...