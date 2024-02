Sanremo 2024 | le pagelle della prima serata

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Clara - Diamanti grezzi Un pezzettino dalle atmosfere urban con la cassa dritta e con una frase cult, si fa per dire, "quel bacio con la lingua che fa paura". L'intonazione c'è, ma anche la noia che assale dopo un paio di minuti. Voto 4,5 Sangiovanni – Finiscimi Una ballad generazionale sulla fine di un amore che parte bene ma poi non decolla anche per una performance vocale non proprio a fuoco. Anche in questo caso la noia vince, con la complicità di un testo che più triste di così non si può. Voto 5 Fiorella Mannoia – Mariposa Rispetto a chi l'ha preceduta sembra scesa da un'altro pianeta: un pezzo che parla di donne libere, potente, dall'anima latina che a tratti richiama la poetica dell'immenso Faber. Voto 7,5 La Sad – Autodistruttivo Magari andranno bene in streaming, va bene il contenuto"sociale", ma il pezzo e l'interpretazione rimandano ai provini di X Factor. Il punk non è ...