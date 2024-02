Sanremo 2024 | le pagelle dei look della prima serata | Annalisa sexy con i reggicalze | Fiorella Mannoia in abito da sposa Mahmood | dov’è la ‘tuta gold’? – FOTO

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) È Marco Mengoni ad aprire il 74esimo Festival di. Lui, il trionfatore dell’edizione 2023, scende le scale con la stessa emozione dell’anno scorso ma tutt’altra consapevolezza (e disinvoltura). Il primo applauso dell’Ariston è tutto per lui. Sfoggia il primoserie didi Emporio Armani e Maison Valentino pensati per lui: è un completo pantalone nero, con la giacca impreziosita da un importante ricamo di cristalli. E quando sta per scoccare la mezzanotte ecco arrivare il colpo di scena: si esibisce in un medley sulle note dei suoi più grandi successi e durante la performance sfoggia unmozzafiato rosso fuoco. O meglio, rosso Valentino: l’ha creato per lui il direttore creativo Pierpaolo Piccioli e il top speciale è interamente realizzato con la nuova tecnica ...

