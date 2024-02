Sanremo 2024 | le nostre pagelle della prima serata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024): ledel 74° FestivalCanzone Italiana, nel corsoquale si sono esibiti tutti e trenta gli artisti in gara, leClara – Diamanti Grezzi: Laa calcare il palco alza subito il ritmocon un brano pop dance. Diamanti grezzi ha un buon groove L’abito dai toni domopack non convince ma il brano si, voto 6 Sangiovanni – Finiscimi: Sangio abbandona il cappellino e gli abiti extralarge presentandosi al suo secondo festival in total white e con una ballad. Sulla falsariga dell’operazione Tananai ...