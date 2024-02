Sanremo 2024 | le anticipazioni della seconda serata | chi si esibisce

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Questa sera, mercoledì 7 febbraio, sarà in diretta su Rai 1 ladel Festival die lehanno già svelato cosa bisogna aspettarsi. Ebbene sì, perché stasera saranno riproposti solo 15 brani, con gli artisti presentati dai colleghi che non si esibiscono. Il pubblico da casa potrà votare tramite televoto, insieme alla Giuria delle Radio, per determinare i primi 5 classificati. Ma andiamo nel dettaglio e vediamo chi condurrà accanto ad Amadeus e chi saranno gli ospiti speciali che saliranno sul palco dell’Ariston.: ospiti e co-conduttori delaSarà Giorgia ad accompagnare Amadeus come co-conduttrice durante la...

Dal green carpet con tuta, in pieno stile urban, con un omaggio alla sua squadra del cuore, all’esordio sul palcoscenico del Teatro Ariston in nero e brillantini. Nel rispetto del ...DArgen D'Amico sbaraglia al FantaSanremo e schizza in testa alla classifica del gioco alternativo alla gara canora. La prima serata del 74esimo Festival di Sanremo non ha deluso le attese dei 2milioni ...La pubblicità sarà on air per tutta la settimana del Festival in televisione e sulle principali piattaforme digitali e social. Il media plan è a cura di Wavemaker ...