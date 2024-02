Sanremo 2024 | la seconda serata in diretta | Allevi si commuove e suona Tomorrow | Dargen | «Non volevo essere politico» | Giorgia con le musicassette

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ladel Festival diinizia alle 20.45, su Rai 1. La fine, secondo la scaletta ufficiale, è prevista alle 01.45. Ecco tutte le esibizioni e gli ospiti, in ordine e ora per ora, e il racconto in

(ANSA) - SANREMO, 07 FEB - Standing ovation per Giorgia, co-conduttrice della serata accanto ad Amadeus, alla fine della sua esibizione sulle note di E poi. L'artista romana, in frac dalle lunghissime ...Sanremo, 7 feb. (askanews) – Il volto umano della malattia: via il cappello per “liberarsi definitivamente dal peso del giudizio esterno”. Giovanni Allevi compie sul palco del Teatro Ariston il gesto ...Giovanni Allevi dopo due anni di assenza dalle scene è tornato a suonare davanti al pubblico al Festival di Sanremo. Grande commozione durante la seconda ...