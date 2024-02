Sanremo 2024 | la scaletta della seconda serata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Amadeus e Fiorello -(AGI per US Rai) Ecco ladel Festival di, con tutti gli orari delle esibizioni in programma, in particolare quelle dei cantanti in gara (ricanteranno in 15, presentati dagli altri 15 che invece torneranno ad esibirsi domani). L’ora di chiusura è fissata alle 1:40. 20.45: Amadeus e Fiorello fuori dall’Ariston + accensione palco + ingresso a sorpresa 20.50: Regolamento gara + codici televoto 20.54: Presentatore Ghali 20.56: Fred De Palma 21.02: Presentatore La Sad 21.04: Renga e Nek 21.10: Mascottes Milano-Cortina 21.16: Pubblicità 21.22: Giorgia (E poi) 21.30: Presentatore Mr. Rain 21.32: Alfa 21.38: Presentatore Diodato 21.40: Dargen D’Amico 21.46: Pubblicità 21.52: ...