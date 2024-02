Sanremo 2024 | La Sad affrontano la depressione con Autodistruttivo | “Non parlarne è un suicidio”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Una vera scossa all'Ariston con il brano ‘’. Il trio Le Sad portano aun testo socialmente impegnato che parla di prevenzione al. Creste colorate, casse toraciche argentate in bella vista a pelle sotto la giacca e tatuaggi, La Sad – già il nome del gruppo è un programma: significa ‘triste’ –un tema estremamente delicato, troppo spesso considerato un tabù. “La musica ci ha salvato la vita”, dicono i tre artisti in gara, quarti in scaletta nella prima serata di. Con grande coraggio, Amadeus li ha voluti al suo ultimo Festival da conduttore, che già dalle prime battute della serata si preannuncia irriverente e in controtendenza, lontano dal ‘politcally correct’ dei ben pensanti. E lo dimostra il brano ...

