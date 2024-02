Sanremo 2024 | la prima serata in diretta | Mengoni torna sul palco dell' Ariston con un medley dei suoi successi | poi Il Volo e Big Mama

(Adnkronos) – Commozione e standing ovation al Teatro Ariston per il ricordo di Giovambattista Cutolo, il musicista ucciso a 24 anni per una lite ... ()

Il Tre (US) Il Tre debutta tra i Big del Festival di Sanremo . Il rapper romano, al secolo Guido Senia, sarà in gara nella kermesse canora ... ()

La band guidata dal cantante napoletano Antonio 'Stash' Fiordispino si è esibito nella prima serata del Festival della Musica Italiana.Sanremo 2024 pagelle look della prima serata: Annalisa in reggicalze (7), Mannoia Pronovias (5), Bertè Alice rock (8) ...L'Ariston si prepara a riabbracciare Giovanni Allevi: dopo due anni di assenza e di cure per un mieloma multiplo, il compositore salirà sul palco per tornare ad esibirsi al pianoforte. «Sarà ...