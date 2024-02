Sanremo 2024 | la prima serata in diretta | Big Mama prima dei Ricchi e Poveri Standing ovation per Mengoni e il medley dei suoi successi

Loredana Bertè per il debutto sanremese ha scelto di inserire nel look un dettaglio importante, portatore di un messaggio che le sta molto a ... (fanpage)

C'è grande attesa a Sanremo 2024 per l'esibizione di BigMama , la rapper «che non le manda a dire» e che da ragazza che ha fatto di tutto per emergere ... ()

BigMama (Marianna Mammone) al Festival di Sanremo 2024 porta in gara La rabbia non ti basta, un brano che parla di riscatto e trasformazione, che la rapper dedica alla se stessa del passato. Per lei è ...Sono molte le artiste che hanno seguito la provocazione lanciata all'Ariston da Sandie Shaw nel 1970, soprannominata "la cantante scalza" perché si esibiva a piedi nudi sul palco. Lo ha fatto anche la ...I Ricchi e Poveri tornano quest’anno al Festival di Sanremo con la canzone Ma non tutta la vita. Il gruppo, che dal 2021, si presenta come un duo formato da Angela Brambati e Angelo Sotgiu, dopo ...