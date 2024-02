Sanremo 2024 | la prima puntata in pillole

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 settembre- E’ voltata, ladi. Una maratona di cinque ore che vede in testa Loredana Bertè, mai banale e sempre on point, che supera addirittura ( per ora) il talento delle nuove generazioni, incarnato in Angelina Mango, seconda classificata. Cos’è successo durante questa? Tra siparietti ed ospitate inaspettate, ecco lain. Ibra, sempre efficace La voce che all’improvviso ha riecheggiato per il teatro dell’Ariston l’abbiamo riconosciuta tutti. Ibra è tornato a: e ci è tornato essendo coerente col proprio personaggio, senza risultare banale. Tante risate, nessuna forzatura, siparietto della giusta durata. La ...

Mengoni e Amadeus - Sanremo (foto AGI per US Rai) Nella serata di ieri, Martedì 6 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:15 alle 01:59 – la prima ... ()

Sanremo 2024 è partito: la prima serata ci ha proposto un Mengoni elegante come non mai, un paio di look da matrimonio (Sangiovanni e Fiorella ... ()

A l via la 74esima edizione del Festival di Sanremo: non solo musica, ma anche tanta - tantissima - moda. Che prende forma in palcoscenico attraverso i look dei cantanti in gara, portando alla massima ...Durante il primo appuntamento sanremese del programma "Viva Rai 2", lo showman siciliano e il cantante laziale hanno improvvisato qualche scambio di fronte al teatro Ariston ...Stasera, mercoledì 7 febbraio 2024 sulla nave da crociera del Festival di Sanremo 2024 ci sarà Bob Sinclar. Scopriamo qualcosa in piu sul dj.