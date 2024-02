Sanremo 2024 | la diretta della seconda serata | Dargen D’Amico su Gaza | “Ho fatto tante ca**ate ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica” – FOTO

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), atto secondo. Dopo aver ascoltato tutte le canzoni in gara nella prima, è tempo di un secondo ascolto. Questa sera 15 gli artisti che si esibiranno all’Ariston, presentati dagli altri 15 che per stasera riposano. Co-conduttrice Giorgia, che festeggia 30 anni di E poi. Tra gli ospiti Giovanni Allevi, John Travolta e il cast di Mare Fuori. LA CRONACAMINUTO PER MINUTO 21.27 – Torniamogara, se no qua altro che 2 di notte. Mr. Rain presenta il giovane Alfa che canta Vai! Subito dopo è il turno di Diodato che introduce, che dopo l’esibizione fa una precisazione a proposito di quanto detto ieri sul cessate il fuoco a: “Tornando a casa ieri sera ho letto commenti sulla ...

“Sto leggendo in rete appelli, commenti, rispetto al testo della mia canzone . Sono venuto a Sanremo per porta re un messaggio, non ho né il ruolo né ... (ilfattoquotidiano)

Fred De Palma emoziona a Sanremo 2024: saluto ai genitori presenti in platea Oggi 7 febbraio sta andando in onda la seconda serata del Festival di Sanremo ...Charles Aznavour, 1967: "E io tra di voi". Ovvero il telestreamingspettatore tra la prima e la seconda serata del Festival. Come nel celebre Meme di SpiderMan i Sanremonambuli si ...