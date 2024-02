Sanremo 2024 | la diretta della prima serata | l’omaggio dell’orchestra a Giò Giò Cutolo | Marco Mengoni ‘Non sono mai stato sulla neve’ e il ritorno a sorpresa di Ibrahimovic – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ci siamo. Il sipario si alza sul teatro Ariston per il quinto (e al momento ultimo) Festival ditargato Amadeus. 30 i cantanti in gara quest’anno: un cast monstre che promette di riempire le nostre orecchie di canzoni che difficilmente ci si toglieranno dalla testa. A co-condurre il primo appuntamento è, che lo scorso anno trionfò con Due vite. LA CRONACAMINUTO PER MINUTO 23.00 – Ospite di questaè la sciatrice Federica Brignone, a cuiconfida candidamente: “Nonmaineve”. La gara prosegue con Loredana Bertè con Pazza. Tanti gli applausi per la regina del rock italiano.22.57 – 15 partecipazioni e una vittoria ...