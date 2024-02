Sanremo 2024 | la diretta della prima serata | l’omaggio dell’orchestra a Giò Giò Cutolo Fiorello ‘rompe un patto’ con Amadeus | torna Ibrahimovic a sorpresa – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La playlist diè svelata.ha presentato nel corsopuntata del Festival in onda il 6 febbraio le 30 canzoni in gara. Una puntata densa di musica, che però non ha dimenticato l’attualità. Tra gli ospiti, infatti, la mamma di Giovan Battista, il giovane musicista napoletano morto la scorsa estate a causa di una discussione per strada.da parte dicheall’Ariston dopo l’esperienza del 2021. Ritorno anche per Marco Mengoni, vincitore dell’edizione 2023 e ora co-conduttore del primo appuntamento. LA CRONACAMINUTO PER MINUTO 23.25 – Il debutto di Alessandra Amoroso è nel segno di Fino a qui. Sulla nave Costa ...