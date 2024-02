Sanremo 2024 | la classifica di stile della prima serata

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Musica maestro: il tanto atteso Festival diè ufficialmente iniziato. Laè stata all’insegna dei trenta concorrenti in gara, tutti scesi sul palco dell’Ariston per presentare il proprio inedito. Come ogni anno a rapire l’attenzione non sono state solo le canzoni (o i gesti strategici volti a far guadagnare punti al fanta) ma anche i look dei cantanti in gara.: chi è stato il vincitore di? A fine, superate le due di notte, la sala stampa ha stilato unaprovvisoria dei primi 5 cantanti. Allo stesso ...