Sanremo 2024 | la classifica della prima serata | Bertè prima

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Buona la. Lainaugurale di, in onda su Rai 1 con Amadeus e con Marco Mengoni come co-conduttore74a edizione del Festival, si è conclusa. Per lavolta in assoluto, i 30 biggara si sono esibiti tutti insieme in un’unica. Gli ospiti di stasera sul palco dell’Ariston sono stati Federica Brignone e la mamma del musicista morto GiòGiò Cutolo. Ad aprire laè stata Clara, mentre l’ultimo artista in gara è stato Il Tre.ha già presentato alcune sorprese relative allo show. Fiorella Mannoia si è presentata scalza sul palco e ha cantato “Mariposa“. Ma laè stata animata anche dalla ...