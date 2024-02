Sanremo 2024 | il video di Amadeus e Marco Mengoni che cantano Bella Ciao rimosso su Rainews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La pagina sul sito dicontenente ildicherestituisce una rimozione di contenuto. Scomparso anche nel riepilogo della diretta della prima conferenza stampa. Ma su Raiplay e canale Youtube Rai ilsi vede regolarmente. Come mai è stata fatta questa scelta?

Tutto quello che c'è da sapere a proposito di testo e significato di APNEA di Emma . Conosciamo la canzone in gara a Sanremo 2024 L'articolo APNEA ... (novella2000)

Andiamo a scoprire di più sulla canzone PAZZO Di Te di Renga e Nek in gara a Sanremo 2024 , dal testo al significato L'articolo PAZZO DI TE canzone ... (novella2000)

Il testo e il significato della canzone "Il CIELO non ci VUOLE " di Fred De Palma a Sanremo 2024 L'articolo IL CIELO NON CI VUOLE canzone Fred De ... (novella2000)

Sanremo 2024 , siamo nel vivo. I motori della macchina mediatica più gigantesca dell'anno si sono accesi, guidati da Amadeus come pilota ormai ... (today)

C’è un po’ di Sardegna nel duo che al Festival porta “L’amore in bocca”: il nonno del frontman, Efisio Contini, emigrò da Burcei per poi tornare nell’Isola ...Mercoledì, 7 febbraio 2024 Home > aiTv > Sanremo, Amadeus: mi fermo qui, Rai troverà altro bravo allenatore Sanremo, 7 feb. (askanews) - Nonostante gli strepitosi risultati della prima serata del Fest ...I The Kolors hanno fatto il loro ingresso alla 74ª edizione del Festival di Sanremo. Dopo il successo della hit estiva " Italodisco ", il gruppo ha debuttato con il brano " Un ragazzo una ragazza ", ...