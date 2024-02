Sanremo 2024 | il messaggio di Dargen D’Amico per Gaza | «Cessate il fuoco Il silenzio è corresponsabilità» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)porta al Festival diun pezzo dance dal titolo Onda Alta che parla di immigrazione e dal palco dell’Ariston lancia un: «Questo brano lo dedico alla mia cuginetta che adesso è a studiare a Malta. Ha avuto questa grande fortuna, ma non tutti i bambini ce l’hanno», sottolinea il rapper, produttore e cantautore al termine della sua esibizione. «Nel Mar Mediterraneo ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua, senza cibo – continua -. E in questo momento il nostro. La storia, Dio, non accettano la scena muta:il». È la sua seconda partecipazione dopo l’edizione del 2022 dove era arrivato nono grazie a Dove si balla (6 dischi di platino), ma già nel 2021 era entrato all’Ariston come ...