SANREMO 2024 | I MOMENTI PIU’ VISTI DELLA PRIMA SERATA | ANNALISA FA IL BOTTO BIGMAMA OLTRE IL 70% DI SHARE

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un’analisi dettagliata per scoprire quali sono stati ipiùdal grande pubblico,di. Il picco massimoviene registrato alle 22:09 con 16.786.016 telespettatori, mentre Amadeus presenta Daniela di Maggio. In quel frangente loè al 66.46% e con una platea di 25.258.000 telespettatori. Poco, alle 22:07, c’è un secondo picco con 16.635.000 telespettatori (65.7%) quando Amadeus stava facendo delle riflessioni sulla morte di Giovanbattista Cutolo. Un altro picco da segnalare lo si ha tra le 22:03 e le 22:05 con16.5 milioni di telespettatori mentre c’è l’esibizione disforando alle 21:54 ...

Il racconto in diretta minuto per minuto della conferenza stampa della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 con Amadeus e Giorgia Amadeus ... ()

Sanremo, 7 feb. (Adnkronos) - "I monologhi Sono contento di quelli che sono stati fatti in passato, ma credo la cosa si sia esaurita, non mi piace ripetere le cose, ho pensato che fossero già stati f ...Milano, 7 feb. (askanews) – E’ un Sanremo da “Fattore A”. Dopo la prima serata del Festival si ripropone infatti il duello tra Angelina Mango e Annalisa, rispettivamente seconda e terza nella classifi ...Ieri sera sul palco del teatro Ariston ha preso il via l'edizione 2024 del festival di Sanremo. Nella giornata di martedì 6 febbraio si sono esibiti tutti i 30 cantanti in gara che si contenderanno la ...