Sanremo 2024 | i divieti di Amadeus per chi sale sul palco | “No al verde e al viola” Le rivelazioni della costumista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Domani finalmente inizieràe il pubblico non vede l’ora di ascoltare le canzoni dei trenta artisti in gara, di ammirare i loro abiti, ma soprattutto di poter scoprire cosa indosseranno le co-conduttrici e. Sembra infatti che il presentatore, giunto ormai alla quinta edizione consecutiva e secondo qualcuno anche la sua ultima, detti regole ferree a chi vuole condividere ildel teatro Ariston con lui. A rivelare retroscena e regole severe è stata la sua fedele stylist Maria Sabato che lo accompagna dal primoe si occupa anche dell’immagine di Giovanna Civitillo, moglie del presentatore. Secondo lasceglie smoking di cristalli e giacche di paillettes o di broccato per entrare nel personaggio. “chiede sempre di avere ...

È in cerca di emozioni forti Gazzelle , di un giretto fuori dalla comfort zone e di nuovi modi per rompere la noia. Ecco perché dal 6 al 10 febbraio ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 7 feb – A Sanremo i cantanti presentati dai cantanti. E’ “Una divertente novità - dice Amadeus in conferenza stampa a Sanremo -: chiamerò i presentatori e poi presenteremo il cantante che presen ...Mentre presidi di agricoltori si registrano in tutte le regioni italiane e la mucca Ercolina II si aggira per Sanremo, al Parlamento europeo va in scena un duro scontro tra popolari e socialisti, prel ...Loredana Bertè, Angelina Mango e Annalisa: è questo il podio dopo il primo ascolto delle 30 canzoni in gara al 74esimo Festival della canzone italiana. Subito dopo seguono Diodato e Mahmood. La prima ...