Sanremo 2024 | gli spot si avvicinano sempre più a quelli del Super Bowl

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Originali e accurati, spesso con testimonial di primissimo livello: gli spazi commerciali del Festival di Amadeus sono oro per i brand e hanno contenuti che tengono alta l'attenzione anche durante le pause dalla direttta

(Adnkronos) – "Non me l'aspettavo. Sono molto contenta". Così Angelina Mango commenta la classifica della prima serata del Festival di Sanremo . Nella ... (periodicodaily)

Dopo la vittoria di X Factor i Santi Francesi sono tra i big di Sanremo 2024 con la canzone L'amore in BOCCA , ecco testo e significato L'articolo ... ()

Le informazioni su Un RAGAZZO una RAGAZZA , la canzone dei The Kolors a Sanremo 2024 . e quindi il testo e il significato L'articolo UN RAGAZZO UNA ... ()

Alessandra Amoroso e Federico ZampaglioneROMA – “Ho molti amici al festival e sto tifando per tutti loro. Con la massima onestà devo dire che ... ()

È ufficialmente iniziata la Settimana Santa per la cultura popolare italiana. Quella che dovrebbe porre fine al regno di Amadeus. Un ciclo che ... ()

Sanremo. La fanfara dei Carabinieri ha aperto stasera, con le note della Fedelissima, la 74esima edizione del Festival di Sanremo. La marcia d’ordinanza della Benemerita, generalmente suonata in occas ...Sanremo 2024, Giorgia torna sul palco dell'Ariston in veste di co-conduttrice e festeggia i 30 anni di "E poi".Prima serata del Festival di Sanremo 2024: la Bertè in testa nella classifica provvisoria. Gli sportivi Ibrahimovic e Brignone tra gli ospiti. È terminata a notte fonda la prima serata della 74esima ...