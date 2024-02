Sanremo 2024 | gli effetti del Fantasanremo sui look della prima serata

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Itotal black mai come quest'anno hanno imperversato alladi. La ragione? Fanta. Perché per conquistare «baudi» nel gioco virtuale che conquista sempre più si fa di tutto, anche in termini di stile

Fred De Palma e la compagna Jori Delli (come rivelato da Dagospia) sono una delle coppie più ammirate: le foto dell'influencer stregano follower e non solo ..."Dedico questa canzone alla mia nipotina Marta che è a Malta a studiare. Ma non tutti sono così fortunati nel Mediterraneo: ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua senza cibo. Il nostro silenzio è ...Si chiama Giulia Peditto, è un'insegnante di yoga ed è salita alla ribalta del gossip perché è la fidanzata di Dargen D'Amico, in gara a Sanremo 2024 ...