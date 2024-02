Sanremo 2024 | gli ascolti della prima serata | Miracolo Amadeus | numeri mostruosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sei italiani su 10 davanti alla tv hanno seguito ladel Festival di. Clamorosi i dati diper: laparte è stata seguita da 15 milioni e 75mila telespettatori, per uno share del 64,34% di share. La seconda parte ha invece raccolto 6 milioni e 527.000 spettatori, con lo share che sale al 66,85% di share grazie alla tardissima ora. Senza monologhi né superospiti di grido, lasciando spazio soprattutto alla musica e a tutti i cantanti in gara (con una durata extralarge), il direttore artistico sembra aver vinto la scommessa. Per fare un confronto con le scorse stagioni, sempre caratterizzate da grandi, nel 2023 la(con scaletta-bomba, tra la sfuriata di ...