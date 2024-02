Sanremo 2024 | Giovanni Allevi in lacrime sul palco dell’Ariston | “Ho due vertebre fratturate e tremore e formicolio alle dita | ma suonerò con tutta l’anima” – VIDEO

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tra gli ospiti della seconda serata del Festival di, c’è. Il maestro, che sta lottando contro una neoplasia, è salito suldel Teatro Ariston accolto da una standing ovation. “All’improvviso mi è crollato tutto. Non suono più un pianoforte davanti a un pubblico da quasi 2 anni”, ha esordito. Poi ha continuato il lungo racconto, commosso: “Nel mio ultimo concerto alla concert house di Vienna il dolore alla schiena era talmente forte che sull’applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello e non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la pesantissima diagnosi, ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo. Ho perso molto, il mio lavoro, i miei capelli, le mie certezze ma non la speranza e la ...

(ANSA) - SANREMO, 07 FEB - Standing ovation per Giorgia, co-conduttrice della serata accanto ad Amadeus, alla fine della sua esibizione sulle note di E poi. L'artista romana, in frac dalle lunghissime ...Sanremo, 7 feb. (askanews) – Il volto umano della malattia: via il cappello per “liberarsi definitivamente dal peso del giudizio esterno”. Giovanni Allevi compie sul palco del Teatro Ariston il gesto ...C’è la pizzeria napoletana a Sanremo che si “geolierizza” - non è un refuso, il riferimento è al rapper napoletano, Geolier. La pizzeria in questione lo celebra con un altarino laico diffuso, ...