Sanremo 2024 | Giovanni Allevi fa commuovere tutti | «Non potendo più contare sul mio corpo | suonerò con la mia anima» – Il video

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) «All’improvviso mi è crollato tutto». Inizia così il monologo di, tornato sul palco dell’Ariston del Festival didopo quasi due anni lontano dalle scene per via della malattia. «Nell’ultimo concerto a Vienna il dolore alla schiena era talmente forte che sull’applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello e non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi: pesantissima. Ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo. Ho perso molto, il mio lavoro, i miei capelli, le mie certezze. Ma non la speranza e la voglia di immaginare», racconta il musicista visibilmente emozionato. «Era come se il dolore mi porgesse anche degli inaspettati doni. Quali? Vi faccio un esempio – continua -. Non molto tempo fa durante un concerto in un teatro pieno ho notato una ...